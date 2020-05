India: Fitch prevede contrazione economia del cinque per cento nell’anno fiscale in corso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch Solutions ha annunciato una correzione delle stime sul disavanzo: “Riteniamo che il pacchetto sia carente nell’affrontare le preoccupazioni immediate dell’economia e abbiamo rivisto le nostre previsioni sul deficit centrale e combinato per l’anno fiscale 2020-21 (aprile-marzo) al sette e all’undici per cento del prodotto interno lordo rispettivamente, dal 6,2 e nove per cento precedenti”. Secondo la società di ricerca “molti dei programmi annunciati, come modifiche normative e vaghi piani di riforma, mirano anch’essi solo a questioni a medio termine dal lato dell’offerta ma non riescono ad affrontare le questioni immediate a livello della domanda”. Pertanto, si prevede “che ulteriori spese fiscali saranno annunciate nei prossimi mesi, soprattutto dopo che l’India ha esteso il suo blocco nazionale di altre due settimane fino al 31 maggio, il che avrà un ulteriore impatto sull’attività economica”. (segue) (Inn)