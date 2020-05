India: Fitch prevede contrazione economia del cinque per cento nell’anno fiscale in corso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del governo centrale dovrebbero contrarsi del 18,1 per cento nell’anno fiscale 2020-21. Il gettito dalle imposte sui redditi delle società e delle persone fisiche sarà sotto pressione nei prossimi trimestri, con un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento. Dopo l’allentamento delle misure di contenimento il possibile aumento dei contagi potrebbe ritardare la ripresa. Il rapporto tra debito e prodotto interno lordo quasi certamente salirà. A dicembre era intorno al 70 per cento del Pil, di cui il 47 per cento a carico del governo centrale. In conclusione, “a differenza di altri pacchetti di stimolo fiscale nella regione, il pacchetto dell’India include misure precedentemente annunciate e anche lo stimolo monetario, rendendo l’impatto fiscale effettivo dello stimolo aggiuntivo solo dell’uno per cento del Pil circa”. Benché ci siano sforzi di riforma positivi, garanzie sui prestiti e altre misure che in qualche modo sosterranno l’economia, l’intervento è stato definito complessivamente “frugale” e insufficiente a promuovere una rapida ripresa economica. (Inn)