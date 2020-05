Camera: domani audizione Savona e vertici Consob in commissione Banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 28 maggio, alle ore 8.15, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l'audizione del presidente della Consob, Paolo Savona, del segretario generale, Carlo Deodato e della responsabile divisione mercati, Maria Antonietta Scopelliti. L'appuntamento - si legge in una nota di palazzo Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)