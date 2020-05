Ue: Amendola, il Recovery Plan è un grande piano per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ripartirà con un Recovery Plan, un grande piano di rilancio. Come annunciato dal Presidente Giuseppe Conte, affronteremo la crisi investendo su semplificazione, sburocratizzazione, digitalizzazione della PA, apertura nuovi cantieri e Green Deal”. Lo ha scritto su Twitter Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, in merito alla proposta lanciata questa mattina dal Premier Conte, sull’utilizzo delle risorse europee da usare per affrontare la crisi legata al Covid-19. (Res)