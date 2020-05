Fase 2: Bitonci (Lega), bazooka Conte da 400 miliardi è boomerang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che un bazooka, un boomerang: dei 400 miliardi per imprese, partite Iva e professionisti tanto sbandierati da Conte sono arrivate solo le briciole. Lo afferma il deputato della Lega Massimo Bitonci, capogruppo Lega in commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, secondo cui i risultati del questionario della commissione Banche non lasciano spazio a dubbi. "Per i prestiti sino a 25 mila euro, le domande accolte ed erogate sono state solo la metà: 290.114 su 559.139 (51,8 per cento). Per i prestiti oltre i 25 mila euro, la miseria di 11.663 (24,1 per cento) domande accolte ed erogate su 48.252 richieste presentate. La commissione, alla quale va il nostro plauso, ha svolto un lavoro prezioso, puntuale e meritorio che avrebbe dovuto svolgere il governo", aggiunge Bitonci, che afferma che grazie al questionario, inviato il 12 maggio 2020 agli istituti bancari operanti in Italia, il quadro è fin troppo chiaro visto che a rispondere sono stati tutti: 148 tra gruppi bancari, banche singole e filiali italiane di banche estere. "Fino ad oggi non sapevamo infatti quante fossero state le domande presentate dalle imprese. Ora, invece, abbiamo la prova provata che le misure del governo giallorosso nel decreto Liquidità non funzionano. Se il buongiorno si vede dal mattino, c'è poco da essere ottimisti sugli effetti del decreto Rilancio", conclude il deputato leghista.(Rin)