Nigeria: Abuja continuerà a portare avanti test clinici sulla idrossiclorochina

- La Nigeria continuerà a portare avanti gli studi clinici sulla idrossiclorochina sui pazienti affetti da Covid-19 anche dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha interrotto i test sul farmaco anti-malarico a causa dei timori per la sicurezza. La direttrice dell'Agenzia nazionale nigeriana per la gestione e il controllo degli alimenti e delle droghe (Nafdac), Mojisola Adeyeye, ha dichiarato a un'emittente locale che non contesta le conclusioni dell'Oms ma ha annunciato l’intenzione di continuare ad andare avanti negli studi. “Non conosco i dati che (l’Oms) sta esaminando, siano essi provenienti dalla popolazione caucasica o africana. Se i dati che stanno esaminando e il motivo della sospensione dei processi provengono dalla popolazione caucasica, allora potrebbero essere giustificati. Ma non credo che abbiamo ancora dati dalla popolazione africana, perché il nostro codice genetico è diverso”, ha detto Adeyeye. (segue) (Res)