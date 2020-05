Nigeria: Abuja continuerà a portare avanti test clinici sulla idrossiclorochina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato questa settimana che l’organizzazione ha sospeso i test per valutare gli effetti dell'idrossiclorochina come potenziale trattamento per il Covid-19 dopo che uno studio medico pubblicato venerdì scorso sulla rivista "The Lancet" ha sostenuto che la sostanza aumenta le probabilità di morte sui pazienti che hanno contratto la malattia e sono stati curati con idrossiclorochina e clorochina. Secondo quanto riferito da Tedros, un gruppo di esperti indipendenti ha avviato una nuova analisi sugli effetti dell'idrossiclorochina nel quadro di un programma che prevede di analizzare pazienti provenienti da oltre 400 ospedali in 35 paesi del mondo, al fine di aumentare gli sforzi di ricerca di una terapia efficace. "Il gruppo esecutivo del Solidarity Trial, che rappresenta 10 dei paesi partecipanti, si è riunito sabato e ha accettato di procedere a un'analisi completa e una valutazione critica di tutte le prove disponibili a livello globale", ha dichiarato Tedros, spiegando che la revisione "prenderà in considerazione i dati raccolti finora nel Solidarity Trial e, in particolare, i dati disponibili per valutare adeguatamente i potenziali benefici e danni di questo farmaco". Tedros ha tenuto a sottolineare che la preoccupazione sulle due sostanze riguarda il loro uso su pazienti affetti da Covid-19, mentre "questi farmaci sono generalmente considerati sicuri per l'uso per pazienti con malattie autoimmuni o affetti da malaria". (segue) (Res)