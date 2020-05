Nigeria: Abuja continuerà a portare avanti test clinici sulla idrossiclorochina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso del farmaco per combattere la malattia legata al nuovo coronavirus è più volte stato citato dai presidenti di Stati Uniti e Brasile, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Nei giorni scorsi l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato di aver iniziato ad assumere l'idrossiclorochina dopo che un membro dello staff è risultato positivo per il virus. Trump ha ripetutamente difeso la sua decisione di assumere il farmaco, nonostante le critiche di parte della comunità scientifica e l'avvertimento della Food and drug administration (Fda) di non usarlo al di fuori dagli ospedali per il rischio di non poter governare i possibili effetti collaterali. L'uso del farmaco è stato anche tra i principali motivi dei dissidi interni al governo del Brasile, chiusi con le dimissioni di due ministri della Salute. (Res)