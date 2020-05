Hong Kong: deputata Assemblea nazionale propone esclusione giudici stranieri da processi su sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggie Chan Man-ki, deputata all'Assemblea nazionale cinese (Npc) nonché avvocato di Hong Kong, ha avanzato la proposta di escludere i giudici stranieri dai processi riguardanti la sicurezza nazionale a Hong Kong, citando un probabile conflitto di interessi. "Potrebbero verificarsi conflitti di interessi potenziali o reali se un giudice straniero o un giudice con doppia nazionalità fosse coinvolto in casi di sicurezza nazionale a Hong Kong. Questa è una questione di professionalità e stato di diritto, non semplicemente una questione di nazionalità", ha dichiarato oggi al "Global Times". La nomina di giudici stranieri è una caratteristica distintiva del sistema legale di Hong Kong. Ad esempio, la Corte d'Appello finale, la più alta corte di Hong Kong, ha 23 giudici tra cui il giudice principale, tre giudici permanenti e 19 giudici non permanenti. Quindici dei giudici non permanenti provengono dall'estero. L'Npc, la massima legislatura della Cina, sta esaminando un progetto di legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. Durante le sessioni in corso, Chan ha proposto una serie di suggerimenti in merito alla legge, tra cui l'istituzione di un tribunale speciale per la sicurezza nazionale all'interno del tribunale di Hong Kong, e al ruolo di giudice, che dovrebbe essere assunto dai cittadini cinesi a Hong Kong senza diritto di residenza all'estero. La deputata ha anche proposto di aggiungere una nuova branca sotto la forza di polizia di Hong Kong per far rispettare la legge sulla sicurezza nazionale e un comitato di sicurezza nazionale per aiutare il capo esecutivo a prendere decisioni in materia di sicurezza nazionale; secondo Chan, il governo centrale dovrebbe essere responsabile del funzionamento del comitato, fornendo personale, tecnologia, supporto amministrativo e finanziario. Inoltre ha suggerito che i deputati di Hong Kong all'Npc svolgano un ruolo di supervisione per quanto riguarda l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale nel territorio dell'ex colonia britannica.(Cip)