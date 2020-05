Kosovo: premier uscente Kurti, manifestazioni cittadini non sfoceranno in violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini kosovari hanno diritto a protestare, ma questo non sfocerà in atti di violenza. Lo ha affermato il premier uscente del Kosovo, Albin Kurti, ripreso dai media locali. Il capo di governo ha spiegato come il suo partito, il Movimento Vetevendosje, non abbia intenzione di organizzare manifestazioni di piazza in reazione alla sentenza della Corte costituzionale di Pristina. “Sono i cittadini a organizzare le proteste, come fanno i nostri attivisti. Non so quali saranno le reazioni dei cittadini e di Vetevendosje. Dobbiamo leggere la decisione della Corte costituzionale. Sono pronto ad accettare qualsiasi sentenza della Corte, in quanto interpretazione della Costituzione. Ho sempre cercato di trovare soluzioni pacifiche, e il nostro agire è non violento. Non credo ci saranno tensioni o instabilità perché sono fiducioso nella professionalità e imparzialità dei giudici”, ha detto Kurti. (segue) (Seb)