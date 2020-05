Kosovo: premier uscente Kurti, manifestazioni cittadini non sfoceranno in violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo scontro politico in Kosovo tra il premier Kurti e il presidente Hashim Thaci in attesa di conoscere la sentenza della Corte costituzionale, attesa per il 29 maggio, sulla validità del decreto del presidente per la creazione di un nuovo governo. Thaci ha accusato Kurti di “usurpare” la carica di primo ministro. "Dobbiamo tutti concentrarci sul pieno rispetto della Costituzione e della legalità; sfortunatamente abbiamo un uomo che ha usurpato l'ufficio del primo ministro e dopo due gravi violazioni costituzionali agisce come un fuorilegge nella scena politica del Kosovo", ha affermato Thaci nel corso di una visita alla prigione di Dubrava in occasione di una commemorazione di un gruppo di detenuti albanesi uccisi 21 anni fa dalle forze serbe. Secondo il capo dello Stato kosovaro, la decisione della Corte costituzionale deve essere rispettata. "Ho sempre rispettato (le sentenze), che mi piacessero o meno”. (segue) (Seb)