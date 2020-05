Kosovo: premier uscente Kurti, manifestazioni cittadini non sfoceranno in violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il premier uscente ha auspicato che la sentenza della Consulta di Pristina sia nel solco del dettato costituzionale, e non cerchi di “riscrivere” la legge fondamentale. "C’è la tendenza da parte del presidente del Kosovo a modificare la Costituzione e questo non dovrebbe essere accettato dalla Corte costituzionale in nessuna circostanza. Non si tratta solo di un governo ma di ogni governo futuro, si tratta dell'ordine repubblicano e democratico, la logica costituzionale”, ha affermato Kurti nel corso di un’intervista all’emittente albanese “Ora News”. Il leader di Vetevendosje ha anche accusato Thaci di aver fatto pressioni sulla Corte costituzionale. "C'è pressione sulla Corte costituzionale perché il presidente insulta quotidianamente il primo ministro, lo attacca e lo calunnia. I giudici della Corte costituzionale hanno prestato giuramento davanti al presidente. Il presidente, secondo la Costituzione, dovrebbe rappresentare la volontà e l'unità del popolo, non dovrebbe in alcun modo uscire da ciò che è comune con i cittadini e l'interesse generale”, ha aggiunto il capo di governo uscente facendo nuovamente appello a nuove elezioni. (segue) (Seb)