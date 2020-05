Kosovo: premier uscente Kurti, manifestazioni cittadini non sfoceranno in violenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha fatto sapere che intende riconoscere la sentenza della Corte costituzionale, attesa per il 29 maggio, sulla validità del decreto del presidente Hashim Thaci per la creazione di un nuovo governo, solamente se sarà in linea con l'interpretazione della legge fondamentale. "Voglio credere che decideranno in una maniera professionale, indipendente e imparziale", ha dichiarato Kurti secondo cui è necessaria un'interpretazione costituzionale della questione "come dovuto in base alla missione della Corte costituzionale". Nei giorni scorsi la Corte costituzionale del Kosovo ha criticato le interferenze da parte del presidente Hashim Thaci e del premier uscente Albin Kurti, in quanto con i loro "scambi di accuse" farebbero "pressioni" sul massimo organismo giudiziario del paese. (segue) (Seb)