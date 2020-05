Imprese: Starace (Enel) a "la Repubblica", con il digitale si può sconfiggere la burocrazia di carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è tanto che si può semplificare, anche nella macchina pubblica, a breve termine e senza eccessive difficoltà. Questa è una buona occasione per farlo". Proprio nelle settimane in cui Francesco Starace veniva riconfermato alla guida dell'Enel come amministratore delegato il suo gruppo fronteggiava la pandemia con un rapidissimo cambio di rotta: "Nella prima settimana dl marzo abbiamo deciso di mettere in smart working circa quindicimila dipendenti del gruppo che lavoravano in ufficio. Abbiamo cominciato in Italia e Spagna, Romania, Russia e Usa e poi la settimana dopo lo abbiamo fatto in tutta l'America Latina, dal Messico al Cile. Molti, specie nei Paesi non ancora colpiti in pieno dal virus, ritenevano le misure eccessive. Ma il nostro obiettivo era prima di tutto mettere le persone al riparo dal rischio di contagio. Adesso abbiamo 37 mila persone, la metà dei nostri dipendenti, in smart working e la maggior parte potranno restarci fino a fine anno", spiega a "la Repubblica" Starace, ovviamente collegato in videoconferenza. Una premessa: "traslare semplicemente l'esperienza delle aziende nei Paesi è sempre una semplificazione pericolosa, perché tra le prime e i secondi ci sono diversi gradi di complessità. Ma detto questo è vero che se qui in azienda abbiamo scoperto che ci sono cose superflue di cui si può fare a meno, snellendo i processi, lo si può fare anche a livello di Italia. Tutti i Paesi hanno in questo momento così difficile, un'occasione di cambiare". In Italia, ad esempio. "Prendiamo i processi amministrativi con cui abbiamo spesso a che fare. Il più delle volte sono complessi e figli di una stratificazione di legislazioni successive. Ecco, proprio attraverso strumenti come quelli che stiamo usando adesso lei ed io, si possono semplificare parecchio". (segue) (Res)