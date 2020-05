Imprese: Starace (Enel) a "la Repubblica", con il digitale si può sconfiggere la burocrazia di carta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato spiega come si fa in concreto a rompere la 'crosta' della burocrazia. "Si rompe da sola. Lo abbiamo visto proprio in questo periodo: il solo fatto che ci fossero del limiti fisici a quello che si poteva fare ha portato a usare nuovi modi di lavorare e nuove piattaforme. Non si può più portare il classico 'pezzo di carta', ma si può mandare una foto scattata con il telefonino, si può inviare un file o magari creare una piattaforma informatica dove chi ne ha bisogno prende i documenti che gli servono". Tutto molto semplice. "La digitalizzazione della pubblica amministrazione è in corso da molto tempo, ma adesso il cambiamento è arrivato davvero. Prendiamo il caso della scuola: professori e alunni non avevano studiato prima come fare le lezioni online, ma adesso dall'esperienza fatta possono nascere idee ed opportunità. Sara necessario fare sempre gli incontri coni docenti riunendosi tutti assieme a scuola?". Per I'italia questa potrebbe essere anche l'occasione par dare un nuovo significato alla parola autocertificazione. "Sì, ma ad esempio anche alla reperibilità delle persone. Spesso per incontrare qualcuno nella pubblica amministrazione bisogna fare molta anticamere, in base a un rapporto antico e spesso filtrato. Invece ci si può collegare con i nuovi strumenti, sentendosi più rapidamente e perdendo meno tempo, proprio e dell'interlocutore. lo stesso ho scoperto in queste settimane che nel gruppo riesco a parlare in una giornata con molte più persone di quanta facessi prima". (segue) (Res)