Imprese: Starace (Enel) a "la Repubblica", con il digitale si può sconfiggere la burocrazia di carta (3)

- Tornando allo smart working, la scoperta più importante di questi mesi è "che ci siamo trovati già molto più digitali di quanto non pensassimo di essere. Probabilmente, grazie all'uso degli smartphone lo eravamo già, ma senza capirlo in pieno. Invece, in questa occasione, 37 mila persone si sono prese per mano e hanno fatto assieme questo salto. Con ottimi risultati". Il limite,"ovviamente riguarda i rapporti. In questo periodo, solo in Italia, abbiamo assunto 50 nuove persone, ragazze e ragazzi che hanno avuto a casa un pacco con il computer o il tablet per collegarsi. Ma non possono incontrare i loro nuovi colleghi e questa è un problema". Molti lavoratori, specie le donne, segnalano la difficoltà dl mantenere gli equilibri tra lavoro e vita In questa nuova condizione. "Diciamo che per molti di noi l'equilibrio tra vita privata e lavoro non era perfetto nemmeno prima. Specialmente per le donne, purtroppo... Comunque ci vogliono certamente delle regale. Io cerco ad esempio di non disturbare nessuno dopo le 19, di lasciare almeno un'ora per pranzare a chi lavora con me. D'altro canto una delle scoperte di questa situazione difficile è che siamo diventati tutti più puntuali. Le riunioni si fanno all'ora fissata, senza i soliti dieci minuti di ritardo". (segue) (Res)