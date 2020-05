Imprese: Starace (Enel) a "la Repubblica", con il digitale si può sconfiggere la burocrazia di carta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato chiede nuovi diritti, tra cui quello alla disconnessione. "E' corretto che ci siano orari in cui si può fare la propria vita senza intromissioni. Dirò di più: anche il lavoro da remoto va valutato in maniera diversa. Finora è sempre stato considerato in qualche modo come di secondo livello, ma non è così. Del resto anche noi abbiamo tanti dipendenti che lavorano sul territorio, da chi fa le manutenzioni agli agenti commerciali, e passa in ufficio solo saltuariamente". Quanto al futuro, "è tutto da costruire. Finora avevamo un esperimento in cui una volta alla settimana si poteva lavorare in smart working. Adesso. magari, sarà il contrario: una volta la settimana si verrà a lavorare in ufficio, magari per incontrare i colleghi o fare cose che è difficile fare da remoto. Del resto questa diventa una grandissima opportunità che può favorire la produttività e allo stesso tempo migliorare la qualità della vita". Ma "le aziende sono fatte di persone e le persone per lavorare assieme devono guardarsi e parlarsi. Presto dovremo tornare a farlo", ha concluso Starace. (Res)