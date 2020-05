Ue: Sassoli a "La Stampa", se il Recovery Fund non cambia l'Europa non lo votiamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pratica,significa "indicare risposte ambiziose per il piano di ricostruzione e per l'orizzonte europeo dei prossimi 10 anni. A partire dall'attribuzione di maggiori competenze all'Ue. Quelle sanitarie, ad esempio, così da non farci cogliere impreparati dalle pandemie. Poi c'è necessità di proseguire il lavoro sulla difesa comune. Serve una politica europea sull'immigrazione e mi ha fatto piacere sentire che la cancelliera Merkel auspichi una riflessione su una fiscalità fondata su standard comuni". Il Recovery Plan è già cambiato rispetto allo schema franco-tedesco. "Credo che sarà ambizioso anche oltre le aspettative. E auspico che i governi cosiddetti 'frugali' si comportino in modo responsabile, anche perché sono paesi che hanno da perdere se il mercato unico non dovesse riprendersi". Forse non bastano i 500 miliardi di cui si parla, Roma ne vorrebbe mille. "Il tema non è la soglia. Anche perché con l'utilizzo dei bond europei le risorse potranno crescere ulteriormente. Il punto è dove mettere questi soldi e per farne cosa. Una sensazione spiacevole che abbiamo a Bruxelles è che alcuni Paesi perdano tempo e non siano concentrati nel definire le priorità. Molti paesi già faticano a programmare le risorse ordinarie, come quelle della politica di coesione. Non vorrei che questa difficoltà a spendere compromettesse l'efficacia del Piano di Rilancio". "Non basta - aggiunge - dire quanti soldi sono disponibili, si deve spiegare a cosa servono e per quali piani. Quanto per le infrastrutture, per la digitalizzazione, per riconvertire l'industria inquinante, per potenziare il modello sociale. Questo sforzo viene chiesto a tutti, anche all'Italia". (segue) (Res)