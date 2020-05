Ue: Sassoli a "La Stampa", se il Recovery Fund non cambia l'Europa non lo votiamo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente "abbiamo bisogno di rovesciare il paradigma del 2008, quando l'Unione pose delle condizioni agli Stati bisognosi. Oggi è necessario che le capitali presentino i loro modelli di ricostruzione, che siano loro ad indicare le priorità nelle riforme e negli investimenti utili a non lasciare indietro nessuno. L'Europa deve essere chiamata a verificarne la coerenza". "Questo - riprende Sassoli - è il passaggio fondamentale per archiviare la stagione del rigore. Serve una chiara responsabilità da parte delle autorità pubbliche nazionali per indicare la destinazione delle risorse, sia dei finanziamenti a fondo perduto che dei prestiti. Ecco perché non un solo euro deve andare perduto, sprecato in attività improduttive o clientelari. L'Europa vuole che i soldi arrivino a cittadini e imprese". Per quanto riguarda le condizioni, "non serve una Europa invasiva. Ma governi responsabili e un'Europa che vigili sulla coerenza degli impegni liberamente presi. Sono fiducioso, perché credo nella responsabilità". In Italia si fa la guerra al Mes che non ha vincoli e si spinge per il Recovery Fund che ne ha, seppure blande. "L'Europa ha fatto bene a non imporre nulla a nessuno. Ha reso disponibili degli strumenti, ha aperto nel Mes una linea sanitaria nella quale gli italiani hanno messo 14 miliardi e possono usarne 37 a tasso zero. Se vorranno, potranno farlo. Se no, vi accederanno altri e vorrà dire che la generosità degli italiani aiuterà chi forse ne ha più bisogno. L'Europa ha fatto il proprio dovere: ha fornito delle opportunità". (segue) (Res)