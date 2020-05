Ue: Sassoli a "La Stampa", se il Recovery Fund non cambia l'Europa non lo votiamo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare in fretta. "L'Europa non è a mani vuote. Molte risorse sono già disponibili. Abbiamo la necessità di fare in fretta, ma anche bene. Non so se chiuderemo in giugno. Ma da qui ai primi di luglio tutto verrà definito dal Consiglio, poi l'ultima parola spetterà al Parlamento. Avremo speso un pugno di settimane per la più importante operazione finanziaria, economica e sociale dell'Europa dal dopoguerra. Il piano Marshall, stavolta, ce lo paghiamo noi". Non c'è disattenzione verso il Sud dell'Europa. "No. Al contrario mi ha fatto piacere che la presidenza tedesca senta la necessità di riprendere il discorso sui migranti". Sarebbe ora. "Oggi la politica europea sull'immigrazione è volontaria. Dobbiamo renderla obbligatoria. La solidarietà europea non è facoltativa". E in merito alla web tax, "mi aspetto sorprese. La Commissione vuole aumentare il tetto delle risorse proprie nel bilancio europeo. A questo si potrebbero aggiungere nuove fonti di gettito, dal digitale alla plastica, alla carbon tax". I cittadini non capiscono perché i colossi Hi-tech non paghino le tasse come un negozio o una impresa. "Non lo capisco nemmeno io. Da tempo il Parlamento si batte perché tutti versino le tasse dove fanno i profitti. E anche i Big Tech paghino quanto gli altri", ha concluso Sassoli. (Res)