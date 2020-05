Francia: Insee, nel secondo trimestre il Pil segna un crollo del -20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre dell'anno il Pil francese potrebbe registrare un calo di circa del 20 per cento, mentre su tutto il 2020 dovrebbe scendere dell'8 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). L'economia d'oltralpe a oggi girerebbe "a circa quattro quinti del suo livello precedente alla crisi", mentre durante la quarantena questa quota ammontava a due terzi. "A giugno l'attività economica potrebbe essere del 14 per cento inferiore al normale (dopo il -25 per cento di media a maggio e il -35 per cento di media ad aprile)", fa sapere l'Insee, spiegando che si tratterebbe "della più importante recessione" dal 1948. L'Insee stima inoltre che per un effettivo ritorno alla normalità bisognerà attendere "ancora diversi mesi".(Frp)