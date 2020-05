Cina: coronavirus, un solo contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha annunciato che nessun nuovo caso Covid-19 è stato trasmesso a livello nazionale nelle ultime 24 ore, mentre l'unico nuovo contagio registrato nel paese, a Shanghai, è un caso importato. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo rapporto giornaliero. Non sono stati riportati decessi correlati alla malattia e un nuovo caso sospetto è stato segnalato nella provincia meridionale del Fujian. Tre pazienti sono stati dimessi ieri dagli ospedali dopo il recupero, mentre il numero di casi gravi è diminuito a cinque. Le tre province di Hubei, Heilongjiang e Jilin, sedi di tre diversi focolai, non hanno segnalato nessun nuovo caso di infezione nè decessi nelle ultime 24 ore. Ieri, sono stati segnalati 28 nuovi casi asintomatici nella Cina continentale. Nessun caso è stato riclassificato come caso confermato e 27 casi asintomatici sono stati dimessi dall'osservazione medica. (segue) (Cip)