Venezuela: Corte suprema azzera presidenza del parlamento di Juan Guaidò

- La corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ha dichiarato nulla la presidenza del parlamento (Assemblea nazionale, An) rivendicata dal leader oppositore Juan Guaidò. Con un nuovo pronunciamento emesso martedì, l'alta corte ha dichiarato valido il giuramento prestato da Luis Parra, deputato eletto presidente il 5 gennaio con i voti di dissidenti delle opposizioni e parlamentari del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). "È proibita l'istallazione di un parlamento parallelo o virtuale", recita la sentenza dichiarando "senza effetto giuridico" la giunta direttiva dell'Aula presieduta da Guaidò. La guida dell'An - che gran parte della comunità internazionale, Italia compresa, riconosce a Guaidò -, rimane per gran parte delle opposizioni la premessa costituzionale per rivendicare il ruolo di "presidenza ad interim" del paese. (segue) (Brb)