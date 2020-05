Venezuela: Corte suprema azzera presidenza del parlamento di Juan Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parra aveva rivendicato la presidenza dell'An al termine di una burrascosa seduta, riportando i voti di 81 dei deputati allora presenti in aula (sul totale di 167 iscritti). Le opposizioni avevano denunciato l'impossibilità di partecipare al voto per l'intervento di elementi della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) e denunciato la mancanza di un verbale della riunione. Documento che secondo Parra era stato "rubato" dai suoi avversari per cancellare la prova della validità della sessione. Nell'ultima sentenza, la Corte ricorda che Parra aveva consegnato uno scritto nel quale assicurava che "nell'inizio, svolgimento e conclusione della sessinoe c'è sempre stata la presenza di deputati che ratificavano il quorum". E definisce "notoria" la "sottrazione" del verbale, evocando tra l'altro un messaggio twitter di Stalin Gonzalez, secondo vicepresidente della giunta di Guaidò, che allegava un link con la copia pdf del documento. (segue) (Brb)