Venezuela: Corte suprema azzera presidenza del parlamento di Juan Guaidò (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 5 gennaio, Guaidò aveva convocato una sessione parallela presso i locali del quotidiano "El Nacional", dove è stato eletto con i voti di 100 deputati. La rielezione di Guaidò ha subito incassato il benestare di Usa e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), mentre l'Unione europea ha dichiarato che continuerà a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana fino a quando non verranno garantite le condizioni per una appropriata sessione di voto. Nei gioroni successivi Guaidò sarebbe tornato a "riunire" l'An in diversi altri locali. A questo proposito, la Corte stabilisce che !ogni persona pubblica o privata che presti o ceda spazi" per queste riunioni "sarà considerata insubordinata e qualsiasi atto celebrato come tale è nullo". (segue) (Brb)