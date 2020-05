Venezuela: Corte suprema azzera presidenza del parlamento di Juan Guaidò (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della seconda azione della giustizia nei confronti di Guaidò consumata in un giorno. In mattinata il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, aveva chiesto alla Corte suprema di verificare se Volontà popolare (Vp), il partito di Juan Guaidò, è un'organizzazione terroristica. "Oggi abbiamo presentato alla Sala costituzionale del Tsj un ricorso di interpretazione degli articoli 31 e 32 della Legge organica contro la delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", ha detto William Saab in una dichiarazione rilanciata dai media locali. L'iniziativa, ha spiegato il procuratore generale, mira a "determinare se Volontà popolare è un'organizzazione terroristica", passibile per questo "di sanzioni". L'articolo 31 evocato da William Saab stabilisce che "le persone giuridiche, con ad eccezione dello Stato e delle sue imprese, sono responsabili in sede civile, amministrativa e penale dei fatti punibili legati alla delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", siano essi commessi "a nome" delle stesse, "dai loro organi direttivi e dai suoi rappresentanti". Tra le sanzioni possibili, elencate nell'articolo 32, è prevista la "chiusura definitiva della persona giuridica", la "confisca o il sequestro degli strumenti usati per compiere il reato" e una multa. (Brb)