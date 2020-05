Corea del Sud: esportazioni verso un calo a due cifre a maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud potrebbero aver subito un crollo prossimo al 23 per cento nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo un sondaggio di otto agenzie di intermediazione commerciale pubblicato dall’agenzia di informazione economica “Yonhap Infomax”. Seul chiuderà quasi certamente il secondo mese consecutivo con un bilancio commerciale negativo, a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus sulle catene di fornitura globali. Le spedizioni di merci sudcoreane in uscita sarebbero ammontate questo mese a 35,4 miliardi di dollari, una drastica contrazione rispetto ai 45,9 miliardi di dollari registrati a maggio 2019. Ad aprile la Corea del Sud ha registrato il primo bilancio commerciale negativo dal 2012. I dati doganali evidenziano un calo delle esportazioni del 20 per cento annuo nei primi 20 giorni del mese di maggio. Il dato relativo alle esportazioni è ancor più preoccupanti, considerato che maggio 2019 aveva già segnato una flessione del 10 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. (segue) (Git)