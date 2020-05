Macao: morto a 98 anni il re dei casinò Stanley Ho Hung-sun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore miliardario cinese Stanley Ho Hung-sun, è deceduto all'età di 98 anni. Lo riferisce l'emittente televisiva di stato cinese "Cctv". L'uomo, originario di Hong Kong, ha edificato il più grande impero di casinò in Asia, che ha contribuito a circa la metà delle entrate fiscali del governo di Macao, dove Ho ha creato un vero e proprio centro mondiale del gioco d'azzardo. Ho è stato uno degli uomini più ricchi dell'Asia per decenni: la sua fortuna personale è stata stimata in 6,4 miliardi di dollari quando si è ritirato dagli affari nel 2018, pochi mesi prima del suo 97mo compleanno. Il magnate ha avuto 17 figli da quattro donne.(Cip)