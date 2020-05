Libia: sindaco di Bani Walid a "Nova", maggior parte mercenari Wagner ha lasciato la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della città di Bani Walid, Salem Noir, ha detto ad "Agenzia Nova" che la maggior parte dei mercenari della compagnia russa Wagner si sono ritirati dalla città andando verso sud. "Le forze russe hanno lasciato Bani Walid in un grande convoglio militare che si estendeva per 6 o 7 chilometri in direzione sud," ha dichiarato Noir. "Bani Walid è ora quasi priva di mercenari russi che provenivano dai fronti di combattimento di Tripoli", ha aggiunto. Il sindaco libico ha anche confermato che il convoglio militare partito da Bani Walid martedì sera, 26 maggio, includeva almeno tre sistemi missilistici Pantsir, "mentre è possibile che un sistema Pantsir sia rimasto all'aeroporto di Bani Walid sotto la protezione dell'Esercito nazionale libico". Noir ha aggiunto che le componenti sociali nella città di Bani Walid "respingono completamente" la presenza di eventuali forze straniere nella città, osservando che "ci sono stati incontri tra le componenti tribali e sociali nella città al termine del quale è stato ribadito il rifiuto della presenza militare straniera nella zona". (Lit)