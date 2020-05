Libia: comandante Lna Ain Zara a "Nova", Gna coopera anche con milizie Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del fronte di Ain Zara dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, il maggiore generale Fawzi al Mansouri, ha dichiarato che le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno cooperato militarmente anche con il movimento yemenita Ansar Alla, meglio noto come Houthi. In una dichiarazione ad "Agenzia Nova", Al Mansouri ha denunciato che "le milizie del Gna stanno usando dei droni bomba contro di noi come quelli usati nello Yemen dagli Houthi per colpire le installazioni petrolifere saudite, confermando l'esistenza di una cooperazione militare tra i ribelli filo-iraniani e le milizie del Gna controllate dai Fratelli Musulmani". Al Mansouri ha aggiunto che le unità dell'Lna hanno registrato ieri "progressi" sul fronte di Ain Zara. (Lit)