Penisola Coreana: da Seul aiuti alla Corea del Nord per 4,9 milioni di dollari

- Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha annunciato oggi lo stanziamento di aiuti economici alla Corea de Nord per un importo complessivo pari a 4,9 milioni di dollari, che verranno veicolati tramite la Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico (Unescap). I fondi verranno destinati nello specifico al rafforzamento del programma statistico nordcoreano; la decisione di finanziare tale programma è stata raggiunta da un comitato civile-governativo sugli scambi inter-coreani. Il programma statistico avrà una durata di sei anni, e per quest’anno Seul ha già accantonato 720mila dollari, che stanzierà ogni anno in base all’avanzamento del progetto. L’Unescap punta a migliorare la comprensione dei principi di statistica globali e la loro applicazione tra i cittadini nordcoreani. Il finanziamento della Corea del Sud attingerà dal fondo per la cooperazione inter-coreano da 973 milioni di dollari già accantonato da Seul. (segue) (Git)