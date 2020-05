Cina: utili industriali in calo del 27,4 per cento nel primo quadrimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali aziende industriali della Cina hanno proseguito il loro calo nei primi quattro mesi del 2020. Gli utili delle industrie con un fatturato annuo di oltre 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) sono stati pari a 1.260 miliardi di yuan nel periodo gennaio-aprile, in calo del 27,4 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di Statistica cinese (Nbs). Secondo i dati, la contrazione è meno marcata rispetto a quella del 36,7 per cento relativa ai soli primi tre mesi del 2020. "Nel solo mese di aprile, gli utili industriali sono scesi del 4,3 per cento, recuperando dal calo del 34,9 per cento registrato a marzo quando la produzione e le vendite sono rimbalzate grazie al ripristino nazionale delle attività economiche post-epidemia", ha osservato lo statistico Nbs Zhu Hong. "Nonostante la ripresa, la situazione della redditività delle imprese si conferma negativa, poiché la domanda di mercato ancora da recuperare, la ritirata dei prezzi industriali e la pressione sui costi concorrono a pesare sugli utili", ha aggiunto il funzionario.(Cip)