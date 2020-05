Venezuela, la Corte suprema dichiara nulla la presidenza del parlamento rivendicata da Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ha dichiarato nulla la presidenza del parlamento (Assemblea nazionale, An) rivendicata dal leader oppositore Juan Guaidò. Con un nuovo pronunciamento emesso martedì, l'alta corte ha dichiarato valido il giuramento prestato da Luis Parra, deputato eletto presidente il 5 gennaio con i voti di dissidenti delle opposizioni e parlamentari del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). "È proibita l'istallazione di un parlamento parallelo o virtuale", recita la sentenza dichiarando "senza effetto giuridico" la giunta direttiva dell'Aula presieduta da Guaidò. La guida dell'An - che gran parte della comunità internazionale, Italia compresa, riconosce a Guaidò -, rimane per gran parte delle opposizioni la premessa costituzionale per rivendicare il ruolo di "presidenza ad interim" del paese.Parra aveva rivendicato la presidenza dell'An al termine di una burrascosa seduta, riportando i voti di 81 dei deputati allora presenti in aula (sul totale di 167 iscritti). Le opposizioni avevano denunciato l'impossibilità di partecipare al voto per l'intervento di elementi della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) e denunciato la mancanza di un verbale della riunione. Documento che secondo Parra era stato "rubato" dai suoi avversari per cancellare la prova della validità della sessione. Nell'ultima sentenza, la Corte ricorda che Parra aveva consegnato uno scritto nel quale assicurava che "nell'inizio, svolgimento e conclusione della sessinoe c'è sempre stata la presenza di deputati che ratificavano il quorum". E definisce "notoria" la "sottrazione" del verbale, evocando tra l'altro un messaggio twitter di Stalin Gonzalez, secondo vicepresidente della giunta di Guaidò, che allegava un link con la copia pdf del documento.Nella serata del 5 gennaio, Guaidò aveva convocato una sessione parallela presso i locali del quotidiano "El Nacional", dove è stato eletto con i voti di 100 deputati. La rielezione di Guaidò ha subito incassato il benestare di Usa e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), mentre l'Unione europea ha dichiarato che continuerà a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana fino a quando non verranno garantite le condizioni per una appropriata sessione di voto. Nei gioroni successivi Guaidò sarebbe tornato a "riunire" l'An in diversi altri locali. A questo proposito, la Corte stabilisce che !ogni persona pubblica o privata che presti o ceda spazi" per queste riunioni "sarà considerata insubordinata e qualsiasi atto celebrato come tale è nullo".Si tratta della seconda azione della giustizia nei confronti di Guaidò consumata in un giorno. In mattinata il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, aveva chiesto alla Corte suprema di verificare se Volontà popolare (Vp), il partito di Juan Guaidò, è un'organizzazione terroristica. "Oggi abbiamo presentato alla Sala costituzionale del Tsj un ricorso di interpretazione degli articoli 31 e 32 della Legge organica contro la delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", ha detto William Saab in una dichiarazione rilanciata dai media locali. L'iniziativa, ha spiegato il procuratore generale, mira a "determinare se Volontà popolare è un'organizzazione terroristica", passibile per questo "di sanzioni". L'articolo 31 evocato da William Saab stabilisce che "le persone giuridiche, con ad eccezione dello Stato e delle sue imprese, sono responsabili in sede civile, amministrativa e penale dei fatti punibili legati alla delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", siano essi commessi "a nome" delle stesse, "dai loro organi direttivi e dai suoi rappresentanti". Tra le sanzioni possibili, elencate nell'articolo 32, è prevista la "chiusura definitiva della persona giuridica", la "confisca o il sequestro degli strumenti usati per compiere il reato" e una multa. (Brb)