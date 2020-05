Cina-Giappone: Pechino replica a dichiarazioni premier Abe su origine coronavirus (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 40 e il 45 per cento delle compagnie farmaceutiche giapponesi interpellate dal medesimo quotidiano avvertono che le catene di fornitura da cui dipendono le loro operazioni potrebbero collassare entro sei mesi: a rischio ci sono i farmaci per una lunga serie di malattie e condizioni patologiche, inclusa l’ipertensione, e farmaci di base come gli antibiotici. Il Giappone importa anche oltre il 90 per cento dei suoi ventilatori polmonari, perlopiù da Europa e Stati Uniti. La Cina, infine, è il primo fornitore di mascherine, camici e altri capi protettivi, e fatica ad aumentare la produzione di mascherine N95 in risposta alla crescente domanda interna, nonostante il contributo di aziende come Sharp. (segue) (Cip)