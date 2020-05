Hong Kong: Polizia rafforza presidi in vista del dibattito parlamentare sull’inno cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Hong Kong ha rafforzato i presidi e le misure di sicurezza attorno alla sede del Consiglio legislativo della regione amministrativa speciale, in vista del dibattito parlamentare su un disegno di legge che vieterebbe gli insulti all’inno nazionale della Cina. Il controverso provvedimento è oggetto di pesanti contestazioni da parte del fronte pro-democrazia, che lo ha denunciato come una nuova erosione delle libertà civili godute dagli honkonesi. Il clima nella ex colonia britannica è ulteriormente inasprito dalla decisione della Cina di approntare una legge sulla sicurezza che proibisca qualunque atto di sedizione e influenza esterna destabilizzante ad Hong Kong. La Polizia di Hong Kong è decisa ad evitare l’incidente dello scorso anno, quando manifestanti anti-governativi hanno preso d’assalto e vandalizzato la sede del Consiglio legislativo, che allora discuteva un disegno di legge sulle estradizioni. (segue) (Cip)