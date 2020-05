Hong Kong: Polizia rafforza presidi in vista del dibattito parlamentare sull’inno cinese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i media di Stato cinesi, l’intervento di Pechino è stato reso necessario dal boicottaggio dei politici dell’opposizione pro-democratica honkonese, che hanno sempre osteggiato il varo di una legge sulla sicurezza, denunciandola come il primo passo verso lo svuotamento delle libertà fondamentali godute dai cittadini di Hong Kong. Nelle scorse ore, proprio dall’opposizione parlamentare di Hong Kong si è sollevato un coro di critiche all’indirizzo di Pechino e del capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam: Tanya Chan, parlamentare dell’opposizione democratica, ha definito il 22 maggio è “il giorno più triste nella storia di Hong Kong. Questa è la conferma che (viviamo) in ‘un paese, un sistema’. Si tratta di un palese passo indietro”. Il capo esecutivo di Hong Kong ha tenuto una conferenza stampa, garantendo invece la “piena cooperazione” all’iniziativa legislativa di Pechino. Lam si è detta convinta che la nuova legge abbia il solo scopo di “prevenire e limitare efficacemente le azioni che pongono a serio rischio la sicurezza nazionale”; Il capo esecutivo ha agigunto che la futura legge sulla sicurezza “punirà i sostenitori dell’indipendenza di Hong Kong e gli elementi politici violenti”. I delegati dell'ex colonia britannica hanno incontrato Xia Baolong, direttore dell'ufficio di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato cinese. La stessa Lam è arrivata a Pechino nella serata di ieri, ma secondo le fonti interpellate non si sarebbe unita ai delegati per l'incontro con Xia. (segue) (Cip)