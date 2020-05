Hong Kong: Polizia rafforza presidi in vista del dibattito parlamentare sull’inno cinese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lau Siu-kai, presidente della semi-ufficiale Associazione cinese di studi su Hong Kong e Macao, Pechino è determinata a chiudere una volta per tutte le faglie di sicurezza rappresentante dalla permeabilità di Hong Kong alle influenze esterne: “Considerato come gli Stati Uniti hanno trasformato Hong Kong in una pedina contro la Cina, Pechino ha avvertito la necessità di tappare le falle una volta per tutte”, ha dichiarato Lau. L’avvio dell’iter per una legge sulla sicurezza di Hong Kong giunge in effetti in un contesto di gravissima tensione tra le due maggiori potenze mondiali, reduci da oltre un anno di ostilità commerciali e da un conflitto sempre più aperto per la supremazia strategica e tecnologica. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito che Washington “risponderà con durezza” a qualsiasi ulteriore compressione dei margini di autonomia di Hong Kong. Alle parole di Trump ha fatto eco il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien: “Nel 1997 il Partito comunista cinese ha concordato con il Regno Unito che per 50 anni dopo la restituzione di Hong Kong alla Cina, i cittadini honkonesi avrebbero goduto di un sistema capitalistico e del loro stile di vita basato sullo Stato di diritto e la libertà di espressione”, ha dichiarato O’Brien all’emittente “Fox News”. “Purtroppo, il Partito comunista ha deciso con 27 anni di anticipo che la libertà goduta da Hong Kong è eccessiva”. (Cip)