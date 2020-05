Usa: convention Repubblicani, il North Carolina replica a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Carolina del Nord ha replicato ieri, 26 maggio, al presidente Usa Donald Trump, che aveva minacciato di trasferire la convention del Partito repubblicano in programma il prossimo agosto a Charlotte in assenza di garanzie riguardo il numero di persone che potranno prendere parte all’evento. In una missiva inviata a Marcia Kelly, presidente e amministratore delegato della convention, il segretario alla Salute del North Carolina, Mandy Cohen, ha preso atto delle dichiarazioni di Turmp, ed ha replicato chiedendo che siano gli organizzatori dell’evento a fornire un piano di salute pubblica. “La situazione dei contagi da Covid-19 nel nostro Stato e nell’area di Charlotte continua ad evolvere rapidamente, ed è dunque importante che vengano pianificati diversi scenari per rispondere alla situazione sanitaria contingente”, recita la missiva inviata da Cohen. “Sforzi di pianificazione attenti e accurati sono importanti non solo per la sicurezza dei partecipanti alla convention, ma anche per i cittadini del North Carolina, che affidano a noi la tutela della salute pubblica”, prosegue la lettera. Proprio ieri i Repubblicani hanno tenuto una serie di videoconferenze per decidere in che direzione procedere con l’organizzazione della convention; tra le opzioni sul tavolo, figura anche il trasferimento dell’evento ventilato da Trump: Florida, Texas e Georgia sono tra gli Stati Usa che hanno ospitato più di frequente le convention annuali del Partito repubblicano. (segue) (Nys)