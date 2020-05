Giappone: governo studia misure di rilancio del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice core dei prezzi al consumo del Giappone è scivolato in territorio negativo ad aprile, per la prima volta da tre anni a questa parte. L’indice, che fornisce un quadro dell’andamento dell’inflazione a livello nazionale, ha subito una contrazione dello 0,2 per cento su base annua, secondo i dati pubblicati dal governo giapponese nella giornata di oggi, 22 maggio. L’indice dei prezzi al consumo non registrava una contrazione da dicembre 2016. L’obiettivo fissato dalla Banca del Giappone di conseguire un tasso di inflazione del 2 per cento circa appare dunque sempre più distante, ed il Giappone rischia anzi di scivolare in una nuova spirale deflattiva, complici gli effetti combinati dell’aumento della tassazione sugli acquisti e della pandemia di coronavirus. (segue) (Git)