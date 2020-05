Giappone: governo studia misure di rilancio del turismo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è crollata nel mese di marzo al tasso più elevato da cinque anni a questa parte, per effetto delle limitazioni agli spostamenti e alle attività economiche causate dalla pandemia di coronavirus. Lo attestano i dati ufficiali pubblicati dal governo giapponese, che certificano anche un crollo delle ore di lavoro straordinarie nel paese, un importante barometro dell’attività aziendale. I consumi delle famiglie giapponesi sono calati del 6 per cento nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dopo la contrazione dello 0,3 per cento registrata a febbraio. Si tratta del dato peggiore da marzo 2015, anche se la media delle previsioni degli economisti anticipava una flessione ancora maggiore. I salari reali sono calati a marzo per la prima volta nei tre mesi precedenti, a causa del calo delle ore di lavoro straordinario del 4,1 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: si tratta del dato peggiore nel suo genere mai registrato in Giappone. Il dato relativo ai consumi delle famiglie avrà ripercussioni sull’andamento del prodotto interno lordo giapponese nel primo trimestre 2020, che dovrebbe essere annunciato il prossimo 18 maggio. (segue) (Git)