Giappone: arrestato responsabile dell’attacco allo studio di Kyoto Animation

- La Polizia giapponese ha arrestato oggi, 27 maggio, il 42enne Shingi Aoba, che a luglio dello scorso anno ha dato alle fiamme lo studio dell’azienda produttrice di film di animazione Kyoto Animation Co. E ne ha accoltellato diversi dipendenti, causando la morte di 36 persone e il ferimento di altre 33. Aoba, che aveva riportato ustioni gravissime a seguito dell’attacco da lui stesso perpetrato, è rimasto in pericolo di vita per mesi; sottoposto a diversi trapianti di epidermide e ad un ciclo di riabilitazione, le autorità giapponesi hanno decretato che le sue condizioni ne consentano ora l’arresto, anche se l’uomo è ancora costretto a letto. La Polizia intendeva procedere con la formalizzazione dell’arresto settimane fa, ma l’operazione è stata complicata dalla pandemia di coronavirus. (Git)