Usa: presidenziali, consiglieri mettono in guardia Trump da svantaggio in Stati chiave

- Corey Lewandowski e David Bossie, figure di primissimo piano nella campagna elettorale che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca nel 2016, hanno avvertito il presidente che rischia di perdere il confronto con Joe Biden in diversi Stati “chiave” da cui dipenderà l’esito delle elezioni presidenziali 2020. Lo scrive il quotidiano “Politico”, secondo cui i due ex manager della campagna di Trump si sono recati a Washington per formulare le loro valutazioni la scorsa settimana. Le valutazioni formulate dai due consiglieri hanno spinto Trump a convocare alla Casa Bianca i responsabili della sua campagna elettorale in Arizona e Florida, Stati che Trump ha conquistato nel 2016 ma che ad oggi propenderebbero per il candidato democratico Joe Biden. Secondo “Politico”, gli attuali responsabili della campagna di Trump hanno tentato di rassicurare il presidente, che però avrebbe espresso profonda insoddisfazione, concordando di fatto con i rilievi espressi da Bossie e Lewandowsli. Bossie, in particolare, è stato visto assieme a Trump in due diverse occasioni lo scorso fine settimana. A soli cinque mesi dalle elezioni presidenziali, Trump sarebbe preoccupato dal quadro tracciato dai sondaggi, e diversi esponenti del Partito repubblicano hanno pubblicamente lanciato segnali d’allarme in merito ai rapporti di forza negli Stati determinanti per l’esito finale del voto. (Nys)