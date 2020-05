Fase 2: Di Maio, abbassare tasse per far riprendere paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha nuovamente invitato ad abbassare le tasse per consentire una ripresa economica del paese. “Ora abbassiamo le tasse. Non possono pagare i cittadini colpe che non hanno. Gli italiani sono le principali vittime di questa pandemia”, ha dichiarato Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Quindi è compito dello Stato supportare il proprio popolo. Il governo sta lavorando a una riforma fiscale che significa: semplificare le procedure e abbassare le tasse. Non possiamo usare mezze misure. Dobbiamo intervenire in maniera straordinaria o il paese non si riprenderà”, ha aggiunto il ministro. “Acceleriamo, sbrighiamoci, non c’è altro tempo da perdere”, è l’invito lanciato dal responsabile della Farnesina. “È una priorità assoluta e ringrazio chi sta lavorando dietro le quinte per il risultato. Qui non ci sono percentuali da guadagnare o gradimenti politici che tengano, qui c’è un paese colpito da una crisi, gente che ha sofferto a causa del coronavirus e quindi bisogna agire. Forza e viva l’Italia”, ha concluso Di Maio.(Res)