Vaticano: Comunità di Bose, Enzo Bianchi dovrà lasciare il monastero

- Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, dovrà lasciare il monastero. Lo ha deciso la Santa Sede che lo scorso dicembre aveva disposto una visita apostolica "in seguito a serie preoccupazioni pervenute da più parti che segnalavano una situazione tesa e problematica per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità del Fondatore, la gestione del governo e il clima fraterno". Ne dà notizia questa sera lo stesso sito internet della Comunità con un comunicato dal titolo "Speranza nella prova". Il provvedimento prevede che Bianchi debba "trasferirsi in altro luogo, decadendo da tutti gli incarichi attualmente detenuti". Con Enzo Bianchi "dovranno separarsi dalla Comunità monastica di Bose anche i fratelli Goffredo Boselli e Lino Breda e la suora Antonella Casiraghi. "In seguito a serie preoccupazioni pervenute da più parti alla Santa Sede - si legge nel comunicato - che segnalavano una situazione tesa e problematica nella nostra Comunità per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità del fondatore", è stata disposta la visita apostolica. Nel comunicato si sottolinea che il processo è stato lungo e prudente anche per la "rilevanza ecclesiale ed ecumenica della Comunità di Bose" e "l'importanza che essa continui a svolgere il ruolo che le è riconosciuto, superando gravi disagi e incomprensioni che potrebbero indebolirlo o addirittura annullarlo". (segue) (Rin)