Usa: studio, vendite alcolici giù del 12 per cento nel 2020

- Iwsr Drinks Market Analysis, una società globale che monitora le vendite di alcolici, ha dichiarato oggi che si aspetta "cali di vendite a doppia cifra" quest'anno a causa dell'arresto globale di viaggi, ristoranti, bar ed eventi dal vivo per impedire la diffusione del Covid-19. La società ha dichiarato che le vendite globali nel 2020 diminuiranno del 12 per cento, rispetto alla crescita modesta dello 0,1 per cento del settore l'anno scorso. Mark Meek, amministratore delegato di Iwsr, ha dichiarato che la recessione successiva alla crisi finanziaria del 2008 è stata "meno grave di quello che stiamo vedendo ora" e che il 2019 sarà l'ultimo anno "normale" per il settore per periodo esteso di tempo. Iwsr prevede che ci vorrà almeno fino al 2024 per raggiungere i livelli di vendita pre-pandemici. (Nys)