Fase 2: Fontana omaggia Madonnina con arcivescovo Delpini, fiducia per la ripartenza

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione della fine del mese mariano, ha incontrato l’arcivescovo di Milano Mario Delpini sul Pirellone, davanti a una delle Madonnine simbolo della città. "Un momento he porta con sé speranza e fiducia per la ripartenza", si legge sulla pagina Facebook della Regione, che fa sapere che l'incontro registrato ai piedi della Madonnina andrà in onda il 28 maggio alle ore 21 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi FM 94.8, Radio Mater e in streaming sul portale diocesano. "Anche in questo momento - scrive Fontana sul suo profilo Facebook - ho pensato ai lombardi e alla forza con cui hanno vissuto questa tremenda fase della nostra storia". (Rem)