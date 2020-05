Venezuela: ministro Esteri argentino, crisi rifugiati non si risolve senza negoziato interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro argentino ha quindi sottolineato lo sforzo che comporta per lo Stato l'accoglienza di oltre 150 mila venezuelani che oggi risiedono nel paese e la parità di diritti di cui godono, includendo l'accesso al programma di aiuti sociali straordinari decretati nel contesto della pandemia. "Nel 2015 erano 8000 i venezuelani nel paese e adesso circa 150 mila", ha detto Solà. "La maggior parte risiede nella capitale Buenos Aires ad hanno accesso al sistema di salute ed educativo ed al lavoro alla pari di qualsiasi argentino", ha aggiunto. "Non solo, hanno accesso alla previdenza sociale e quindi anche ai programmi di aiuti straordinari legati alla pandemia. Per noi che siamo un popolo arrivato con le barche un migrante è esattamente lo stesso che un argentino e a questa stregua trattiamo e consideriamo i venezuelani che sono qui", ha quindi manifestato il ministro. (segue) (Bua)