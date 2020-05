Venezuela: ministro Esteri argentino, crisi rifugiati non si risolve senza negoziato interno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza partecipano oltre 60 paesi, nonché agenzie delle Nazioni Unite, istituzioni finanziarie internazionali e rappresentanti della società civile nazionale e internazionale. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità internazionale e mobilitare risorse per sostenere la popolazione sfollata e le principali comunità ospitanti, affrontare la situazione creata dal Covid 19 e facilitare un maggiore impegno e coordinamento degli attori chiave. Unhcr e Oim hanno chiesto alla comunità internazionale 1,4 milioni di dollari per sostenere i migranti e rifugiati venezuelani, particolarmente vulnerabili alle ripercussioni economiche della pandemia del coronavirus. Alla conferenza hanno partecipato anche i ministri degli Esteri di Colombia, Perù, Cile, ed Ecuador, paesi di destinazione della quasi totalità dei flussi migratori dal Venezuela. Secondo stime delle Nazioni Unite oltre 5 milioni di venezuelani hanno lasciato il loro paese per fuggire alla crisi politica ed economica. (Bua)