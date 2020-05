Usa: il consigliere economico Kudlow apre al nuovo bonus per tornare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Consiglio economico degli Stati Uniti, Larry Kudlow, ha detto oggi che l'amministrazione Trump "potrebbe benissimo" sostenere l'idea di un bonus per i disoccupati nel prossimo pacchetto di aiuti al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Fox News". Una proposta del senatore repubblicano Rob Portman fornirebbe ai lavoratori disoccupati un bonus settimanale di 450 dollari in più per un periodo di tempo limitato, oltre ai salari, nel caso tornassero al lavoro. La proposta sta trovando consenso tra alcuni senatori del Gop, che mirano a offrire un'alternativa alla proposta dei democratici di continuare a pagare 600 dollari settimanali di disoccupazione federale, che si aggiungono alle indennità di disoccupazione statali. Alcuni conservatori temono che la quantità sia così alta da fare da disincentivo per il ritorno al lavoro. "È qualcosa che stiamo guardando con molta attenzione. Il senatore Portman ha una buona idea. Comprende incentivi e disincentivi", ha dichiarato Kudlow a "Fox News". "Vogliamo che le persone tornino al lavoro", ha spiegato.(Nys)