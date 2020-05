Usa: sondaggio, testa a testa tra Biden e Trump in Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, e il presidente Donald Trump sono testa a testa in un sondaggio in Ohio, con Trump in vantaggio di soli tre punti nella roccaforte repubblicana. A riportarlo è il sito "The Hill". Trump è davanti a Biden col 44 per cento contro il 41 per cento nel sondaggio di UtahPolicy.com/KUTV 2 News condotto da Y2 Analytics, con un margine di errore di 3 punti. Il sondaggio ha inoltre riscontrato che l'otto per cento sostiene un candidato di terze parti e il cinque per cento è indeciso. Ad aprile Trump era davanti a Biden di cinque punti. Nell'ultimo sondaggio Biden supera Trump tra le donne col 47 per cento contro il 37 per cento, mentre Trump è in vantaggio tra gli uomi col 51 per cento contro il 35 per cento dell'avversario. Il 93 per cento degli elettori che si identificano come "forti repubblicani" appoggia Trump, rispetto al 55 per cento dei repubblicani moderati e al 68 per cento degli elettori indipendenti appoggiati dai repubblicani. Trump ha vinto lo Stato con il 45,5 per cento nel 2016, con il candidato democratico Hillary Clinton che ha ottenuto il 27,4 per cento. (Nys)